Capodanno, la diretta dal mondo: contro alla rovescia in lockdown (quasi) ovunque. In Nuova Zelanda festa Covid-free

Capodanno, il countdown è partito, l'ultimo giorno di questo interminabile 2020 sta per concludersi. Chiusura di bar, ristoranti e discoteche, coprifuoco, e in molti casi niente spettacoli di fuochi d'artificio o musica dal vivo. Un Capodanno diverso, all'ombra del coronavirus, in particolare in Europa, dove preoccupano i recenti picchi di contagi e le nuove varianti, ancora più contagiose e a rapida diffusione.

APPROFONDIMENTI OCEANIA Nuova Zelanda, festa e fuochi artificiali per il 2021: «Noi... MONDO Nuova Zelanda, il 2021 è già arrivato Auckland MONDO Capodanno in Australia, Sydney ai cittadini: «Restate a...

Ma, a dirla tutta, per qualcuno siamo già nel 2021. È il caso della Nuova Zelanda, dove il 2021 è già arrivato ad alcune ore e la gente ha potuto liberamente festeggiare in strada al grido di: «Abbiamo sconfitto il coronavirus!». Altrove bisognerà restare in casa, proprio come in Italia, e in strada regna già un irreale silenzio.

Nuova Zelanda, festa Covid-free

In Nuova Zelanda è stato un Capodanno Covid-free, fra i pochi al mondo a poterselo permettere. Un rigoroso lockdown e la chiusura dei confini hanno quasi del tutto debellato il virus, le celebrazioni del nuovo anno si sono quindi svolte regolarmente. E il Paese è il primo a festeggiare la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Dopo «un anno impegnativo», l'organizzatrice di eventi Tanya Cokojic ha detto: «Abbiamo illuinato il cielo sopra Hagley Park con uno straordinario spettacolo di fuochi d'artificio. È un bel messaggio».

LEGGI ANCHE La Nuova Zelanda festeggia il 2021: «Abbiamo sconfitto il Covid»

Australia, vietato uscire per assistere ai fuochi

A Sydney sono stati vietati gli assembramenti e il porto della città è stato chiuso. I residenti hanno potuto assistere allo spettacolo di fuochi d'artificio solo dalla tv di casa, dove gli incontri sono stati limitati a un massimo di 5 persone.

Regno Unito, Johnson: «Restate a casa»

«Vi devo chiedere di seguire le regole domani sera e salutare il Nuovo anno al sicuro a casa. Questo significa non incontrare amici e parenti in casa ed evitare assembramenti di ogni tipo». A lanciare il monito è il primo ministro britannico Boris Johnson, mentre misure di lockdown sono state ormai imposte alla maggior parte dell'Inghilterra.

Ultimo aggiornamento: 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA