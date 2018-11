Il capo dei sogni: regala 20 milioni ai suoi dipendenti per il Thanksgiving. Ma non tutto è come sembra

con tanto di

Il Thanksgiving Day, il giorno del Ringraziamento, è una festa molto sentita negli Stati Uniti, come abbiamo imparato quotidianamente da decine di telefilm e serie tv ambientate Oltreoceano, dai Robinson a Friends, da How I met your mother a cartoni come i Simpsons e i Griffin. E la sente molto anche, che si occupa di assistenza sanitaria a domicilio.Mark Baiada (foto da sito ufficiale Bayada Home Health Care)Baiada per questosi è reso protagonista infatti di un gesto molto nobile:dal suo conto personale per regalarli ai suoi dipendenti. E la sua decisione l’ha comunicata durante un pranzo con gli impiegati, che hanno risposto in maniera entusiastica alla notizia,I dipendenti, il che significa che se per qualcuno il regalo sarà importante (decine di migliaia di dollari), per altri, tipo i neoassunti, consisterà in. Ma a prescindere dalle differenze - legittime - tra chi lavora per la Bayada da molti anni e chi da poche settimane, non è tutto oro ciò che luccica: Baiada finora non era mai stato particolarmente amato dai suoi dipendenti, fino a finire. Ma questo maxi-assegno probabilmente farà dimenticare qualche incomprensione del passato.