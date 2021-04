Capitol Hill in lockdown: poliziotti uccidono automobilista armato che aveva forzato il blocco, due agenti feriti

NEW YORK Paura a Capitol Hill, Washington. Un’auto si è diretta a forte velocità contro il perimetro di protezione che circonda il Campidoglio. A quasi tre mesi dall’assalto del 6 gennaio, due poliziotti di guardia sono rimasti feriti, uno dei quali gravemente. Gli agenti hanno sparato contro l’automobilista che è morto dopo il ricovero in ospedale. Nel momento in cui scriviamo non si capisce quale sia il motivo dell’assalto. La Nbc sta comunque riferendo che secondo fonti della polizia l’automobilista ha «intenzionalmente» diretto la sua vettura contro gli agenti, e che dopo essere stato fermato dalle barriere è uscito armato di un coltello dirigendosi contro un poliziotto e ferendolo al viso, ed è stato allora che gli altri agenti gli hanno sparato per fermarlo. Quanto alle motivazioni, nessuno al momento esclude nulla, potrebbe essere stato un terrorismo, o un atto di follia.

Pare comunque escluso che si sia trattato di un automobilista ubriaco che ha per un errore sbattuto contro le barriere. I soccorsi sono arrivati prontamente, a differenza di quanto successe a gennaio. Immediatemente il Campidoglio è stato posto in lockdown, mentre sono arrivati in massa gli uomini della Guardia Nazionale in assetto antisommossa. Nella zona è subito atterrato un elicottero del pronto soccorso, e sono arrivate numerose ambulanze. Una reazione immediata, a differenza di quanto successo il sei gennaio, quando l’ordine di mandare i soccorsi arrivò solo dopo due ore. Va detto anche la città, soprattutto in quella zona, è semideserta per il finesettimana pasquale.

BREAKING: Capitol Hill is on lockdown due to "external security threat". Those inside can move around but are told to stay away from window. Watch BNC's coverage live https://t.co/mpKQ1GrIAn pic.twitter.com/ibwQIQhd0q — BNC (@BNCNews) April 2, 2021

