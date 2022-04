Capitol Hill, evacuazione per apparecchio aereo non identificato. La polizia: «nessuna minaccia»

«Nessuna minaccia» a Capitol Hill, dopo l'evacuazione ordinata dalle autorità per la presenza di un apparecchio aereo non meglio identificato. Lo rende noto la polizia. «Il Capitol è stato evacuato questa sera per abbondanza di cautela. Non c'è alcuna minaccia al Campidoglio. Seguiranno dettagli», si legge nel comunicato della polizia. Gli edifici si stanno preparando ad accogliere nuovamente parlamentari e collaboratori.