Capitol Hill, allarme bomba al Congresso: uomo a bordo di un pick up minaccia di far esplodere un ordigno

Giovedì 19 Agosto 2021, 17:08 - Ultimo aggiornamento: 17:14

Allarme bomba a Capitol Hill. La polizia ha evacuato l'area intorno alla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti dopo la segnalazione di un presunto ordigno esplosivo in un pickup. L'edificio è vicino al Campidoglio e alla Corte suprema. Le forze dell'ordine hanno evacuato anche il Cannon House Office Building. Questa settimana il Congresso è in ferie. Evacuata per prudenza anche la sede della Corte Suprema, al momento chiusa al pubblico per la pandemia.

La polizia, informa la Cnn, ha avviato dei negoziati con un uomo che si trova sul veicolo sospetto e che minaccia di avere dell'esplosivo a bordo. Decine gli agenti sul posto, in una zona già blindata dopo i fatti del 6 gennaio scorso quando i rivoltosi pro Trump assaltarono il palazzo del Congresso. Il 2 aprile, poi, un poliziotto fu ucciso e un altro ferito da un uomo che aveva lanciato la sua auto contro le barriere di protezione.

L'edificio è vicino al Campidoglio e alla Corte Suprema. La polizia ha anche evacuato gli uffici del Congresso nelle vicinanze, incoraggiando le persone a mantenere la calma e ad utilizzare i tunnel sotterranei, se necessario, per lasciare l'area. I funzionari delle forze dell'ordine hanno affermato che gli investigatori sul posto stavano lavorando per determinare se il dispositivo fosse un esplosivo utilizzabile e se l'uomo nel camion avesse in mano un detonatore. Secondo i funzionari, la polizia avrebbe inviato cecchini sul posto.

L'incidente arriva mesi dopo che un pacco bomba fu lasciato nella sede del Comitato nazionale democratico e del Comitato nazionale repubblicano a Washington un giorno prima che migliaia di rivoltosi pro-Trump assaltassero il Campidoglio degli Stati Uniti a gennaio.