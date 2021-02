Armenia, folla in piazza contro il premier

Migliaia di persone sono scese in piazza nella capitale dell'Armenia, Yerevan, chiedendo le dimissioni del premier Nikol Pashinyan. Dopo sei settimane di sanguinosi combattimenti nel Nagorno-Karabakh, durante i quali si stima che abbiano perso la vita circa 6.000 persone, a novembre Armenia e Azerbaigian hanno siglato un accordo di cessate il fuoco mediato dalla Russia. In base all'intesa, l'Azerbaigian ha mantenuto i territori conquistati e l'Armenia gli ha ceduto anche altre zone del Nagorno-Karabakh e dei territori limitrofi e ciò ha provocato

massicce proteste contro Pashinyan, di cui l'opposizione chiede le dimissioni. Secondo l'Afp, i dimostranti si sono radunati in Piazza della Libertà e urlano slogan come «l'Armenia senza Nikol!» e «Nikol traditore». Nella zona sono presenti numerosi poliziotti.

