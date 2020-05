Cannes, nuovo vip sulla Croisette: cinghiale a spasso approfittando del lockdown

Chissà cosa avrà provato a passeggiare lì dove, in tempi di festival, passano i Vip. Un giovane cinghiale di circa 50 chili ha approfittato del lockdown per fare una lunga passeggiata sulla Promenade de la Croisette, il viale che costeggia il litorale di Cannes

Secondo quanto riporta il quotidiano francese La Depeche nella sua edizione online, il fatto è successo intorno all'una e mezza di domenica scorsa. La polizia locale ha seguito l'animale e ha filmato la sua 'passerella'. Con quella passeggiata è diventato una star del web. Infatti, è andato a finire sui social network.

Il cinghiale è entrato in città anche a causa delle politiche di contenimento del coronavirus: non ha sentito rumori e, approfittando delle strade deserte, sarebbe arrivato fino in centro.

"Il nostro obiettivo, anche se la città in quel momento era deserta a causa del lockdown, era sia di impedire al cinghiale di provocare un incidente sia anche quello di farsi del male", spiega Yves Daros, dirigente della polizia locale che racconta come, a quanto ricorda, è la prima volta che un cinghiale si permette il lusso di farsi una passeggiata sulla Croisette, zampettando proprio davanti alle vetrine dei negozi di lusso vicino al Palazzo del Festival.

