Stati Uniti, cane di famiglia aggredisce e uccide bimba di un mese: soppresso

Un bulldog americano è stato soppresso dopo che ha aggredito e ucciso una bimba di un mese. Accade a Kearney in Nebraska - negli Stati Uniti - dove la bimba viveva con la sua famiglia. La storia sta emergendo grazie ai media locali, e la segnalazione è arrivata presumibilmente proprio dai genitori, anche se le forze dell'ordine non hanno ancora chiarito le dinamiche dell'episodio. Secondo un comunicato stampa rilasciato dal procuratore della contea di Buffalo, Shawn Eatherton, sembra comunque che il cane non avesse mai mostrato alcun comportamento aggressivo prima d'ora. Dalle indagini è emerso comunque che si è trattato di una morte violenta, causata da una «forza contundente e da un trauma cranico», che hanno portato a un successivo arresto cardiaco.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Lupo entra in cantina e sbrana un cane, il racconto choc di una... PESCARA Bambino di 19 mesi ucciso a morsi dal cane di famiglia: condannati il... CRONACA Cuccioli malati e senza pedigree, uomo arrestato a Rimini per vendita...

Gran Bretagna, il padrone ha un attacco epilettico: il cane lo trascina sotto il letto e lo uccide a morsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA