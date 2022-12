Nasconde il cane nel bagaglio a mano, scoperto ai raggi X durante i controlli all'aeroporto

La TSA (Transportation Security Administration) ha trovato un cane all'interno di uno zaino, attraverso i raggi X all'aeroporto del Wisconsin. Lo strano "ritrovamento" è stato comunicato con un tweet martedì scorso.

"TSA Great Lakes" ha condiviso l'immagine dello zaino in questione e della sua radiografia, che mostra la sagoma di un cane all'interno del bagaglio a mano del viaggiatore. L'episodio è accaduto al Dane County Regional Airport a Madison (Wisconsin). La responsabile della sicurezza aeroportuale Jessica Mayle, ha confermato ai media nazionali che il cagnolino, un bassotto, stava bene nonostante fosse passato attraverso la macchina ai raggi x chuso in uno zaino.

A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine. (1/2) pic.twitter.com/JLOStCDsir

— TSA_GreatLakes (@TSA_GreatLakes) December 6, 2022