Il cane gli mangia il passaporto, lo sposo rischia di saltare le nozze. La fidanzata partirà comunque per l'Italia

Negli anni '80, divenne popolare nella tv americana l'espressione «Maestra, il cane mi ha mangiato i compiti». Ora, anno 2023, il popolare detto è diventato realtà. Non si tratta di esercizi scolastici, questa volta, ma di un passaporto. L'animale però è sempre lo stesso: un cane rischia di far saltare la cerimonia di nozze di una coppia di fidanzati di Boston.

Addio Artù, il cane eroe di Rigopiano. La vigilessa: «Hai aspettato per salutarmi l'ultima volta»

A meno di due settimana dal matrimonio, il passaporto dello sposo è stato mangiato dal suo cane. Donato Frattaroli, di South Boston, ha dichiarato alla tv americana che lui e la sua fidanzata erano andati al municipio per compilare i loro moduli di matrimonio.

Quando sono tornati a casa il loro golden retriever di un anno e mezzo, Chickie, aveva mangiato diverse pagine del passaporto di Frattoroli. La coppia ora sta chiedendo aiuto ai funzionari locali.

«Sono solo un po’ stressato», ha detto Frattaroli. «Fortunatamente, l'ufficio del deputato (Stephen) Lynch e Sen. (Ed) l'ufficio di Markey sono stati super reattivi. Sono stati in contatto, almeno con me e il Dipartimento di Stato, per cercare di accelerare le cose e ottenere un nuovo passaporto. Tenete le dita incrociate e, si spera, tutto si risolverà da solo».

La coppia dovrebbe volare in Italia questo venerdì. Il futuro sposo ha detto che se non riesce a procurarsi il passaporto prima del volo, rimarrà a casa mentre la fidanzata e gli invitati di nozze andranno in Italia senza di lui: ha sottolineato che incontrerà la moglie solo per la festa di nozze negli Stati Uniti.