Va a comprare un cane, scopre che è una iena. «Rideva come nel film del Re Leone». La truffa dell'allevatore

Un uomo è rimasto senza parole dopo aver quasi acquistato un cane di «razza». Il motivo? Il ragazzo ha scoperto che in realtà si trattava di un cucciolo di iena ridens. In passato molte associazioni di animali hanno messo in guardia dall'acquisto di cuccioli di cani da parte di allevatori «di dubbia provenienza».



Cosa è successo

Il ragazzo, che su Instagram ha un profilo chiamato «infared_savage2», sostiene di aver risposto a un post online di un venditore che mettva sul mercato quello che sembrava un tenero cucciolo. L'uomo, originario della Louisiana, quando è andato a vedere il cucciolo prima di portarlo a casa, ha subito capito che non si trattava affatto di un cane. Si trattava infatti di una iena ridens. Ha detto: «Sembrava un vombato. Mi hanno mostrato la mamma e il papà (i cani, ndr.) e io li ho guardati. Poi ho guardato il mio cucciolo e ho detto "nah fratello, non è possibile"».







«Il venditore del cucciolo», spiega il ragazzo, «continuava a dire che il cucciolo sarebbe cresciuto e sarebbe stato uguale a loro. Ho provato a dargli un nome: ho detto “vieni qui Nina”, e quel maledetto cane mi ha guardato e ha riso - ero così spaventato, ho pensato “perché c**** sta ridendo”? Stavo cercando di giocare con lei e rideva... ha fatto una grande risata e mi ha morso sulla gamba».

Il ragazzo ha aggiunto: «La morale della storia è di stare attenti a questi allevatori di cani... potreste prendere dei furetti».



L'ironia sui social

Gli utenti di Instagram hanno deriso il ragazzo: la maggior parte di loro ha paragonato l'animale a un classico cattivo Disney. Un utente ha scritto: «Hai comprato uno dei nemici del Re Leone».





E un altro ha commentato: «Hai detto qualcosa a Mufasa? (il padre di Simba - il Re Leone, ndr.) Diversi utenti hanno chiesto un aggiornamento sul fatto che abbia o meno portato a casa il cane/hyena. Ma la risposta non è mai arrivata.