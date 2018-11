L'husky Sinatra scappa dopo la morte della padrona: ritrovato a 1.770 km di distanza

Tutta l'America si commuove per Sinatra, un husky di pelo marrone che è riuscito - non si sa come - a percorrere da solo 1770 chilometri. Un anno fa era scomparso a New York, e ora è stata miracolosamente ritrovato a Seffner, in Florida. Secondo quanto riportano i media locali, il cane era fuggito dalla sua casa di Brooklyn circa un mese dopo la tragica morte della sua padroncina 16enne, Zion Willi, rimasta uccisa in un incidente con un'arma da fuoco, da cui era partito un proiettile per sbaglio. «Avevano un legame molto stretto - ha detto ad Abc News suo padre, Lesmore Willis Jr - Erano entrambi tenaci e pieni di energia».

Proprio lo sconforto per la perdita della padrona potrebbe aver spinto Sinatra a fuggire così lontano fino ad essere trovato, 18 mesi dopo, dalla 13enne Rose Verill, mentre vagabondava stanco e indebolito per la città. I genitori della ragazzina hanno tentato di rintracciare i proprietari del cane facendo leggere il chip identificativo da un veterinario, ma il nome sulla targhetta era usurato e mancava una cifra al numero da chiamare. L'unico nome associato al chip era Willis Les. Aiutati da un'amica, Jeanne Baldi, i Verill hanno cominciato a cercare i proprietari delll'husky online e dopo diversi tentativi hanno contattato su Facebook un uomo di nome Lesmore Willis, scoprendo che quest'ultimo aveva effettivamente perso il suo cane circa 18 mesi prima. A confermare che si trattava proprio di Sinatra, il fatto che il cane avesse un problema alla zampa destra. «L'ultima cosa che pensavo era che sarebbe finito in Florida», ha detto Willis. «È un husky - ha aggiunto - quindi ho pensato che sarebbe finito al Nord. Riaverlo è stato come riavere indietro una parte di mia figlia

.

