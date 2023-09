Cane al volante dell'auto, l'autovelox in Slovenia immortala la scena. Il proprietario multato

Una foto scattata dall'autovelox scaccia eventuali dubbi: sì, al volante dell'auto c'era veramente un cane. È successo in Slovenia, dove un cane da caccia marrone è stato immortalato dalla polizia locale, che è rimasta sbalordita di quella scena. A diffondere lo scatto la pagina Facebook "Policia Slovenskej Republiky": «Gli agenti non credevano ai loro occhi». E in effetti quella foto è davvero incredibile, tanto che ha fatto il giro del mondo, proprio nel giorno delle elezioni.

Il proprietario dell'auto, ovviamente, è stato multato per «violazioni del codice della strada». L'uomo alla "guida" si è difeso sostenendo che il suo amico a quattro zampe sia improvvisamente saltato sul suo sedile. Peccato che quella scena non sia mai stata registrata dalla polizia di Šterusy, a nord-est di Bratislava.