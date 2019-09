Spegne la sigaretta su un cucciolo di cane indifeso, video choc: è caccia a una donna

I gruppi animalisti del sud est asiatico stanno dando la caccia a una donna che, in un video che sta circolando sul web, si macchia di atti di incredibile violenza su un cane, spegnendo una sigaretta negli occhi e sul muso del cucciolo. La Society for the Prevention of Cruelty to Animals di Singapore è in stato di allerta dopo che il filmato è diventato virale diffonendosi su WhatsApp nello stato asiatico e nelle zone limitrofe, dove si pensa che possa essere stato girato. Ejim Lee, un utente Twitter della Malesia, ha ricondiviso sul suo profilo il filmato dell'orrore nella speranza di poter risalire all'identità della crudele donna.

need HELP,please viral 🙏🙏🙏

everyone,I send this video asking all of you to viral it,only through that way she will get caught by PDRM pic.twitter.com/fREqupEzmk

— Ejim Lee (@shafiqsunazman) August 28, 2019