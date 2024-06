Germania, candidato dell'ultradestra tedesca di Afd accoltellato a Mannheim: arrestato l'aggressore

In Germania, il candidato dell'ultradestra tedesca di Afd, del consiglio comunale di Mannheim, è stato colpito ieri con un coltello. L'uomo è ferito, secondo quanto scrive la Dpa. L'aggressore è stato arrestato. Si tratta del secondo agguato in pochi giorni, nella stessa città. Venerdì scorso un afghano di 25 anni aveva infatti ferito sei persone, durante il raduno di un movimento anti-islam di estrema destra. Un poliziotto è morto in seguito alle ferite.

Germania, agguato a uno stand di estrema destra a Mannheim: accoltellato attivista anti-Islam, grave un poliziotto

Il candidato ferito si trova ancora in ospedale, ma avrebbe riportato soltanto dei tagli.

Il fatto è accaduto alle 22.45 di ieri, ma è stato confermato ufficialmente soltanto oggi dalla polizia. Secondo quanto ha reso noto il partito, l'attacco è avvenuto nelle vicinanze della piazza del Marcato. Il candidato aveva colto in flagranza una persona che stava strappando i manifesti elettorali del partito e l'aveva redarguito. Nel reagire, l'uomo ha tirato fuori un coltello e lo ha ferito. Sempre secondo Afd con l'aggressore ci sarebbero state altre due persone che sono riuscite a fuggire.