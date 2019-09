Sopravvive due volte al cancro, poi vince 4 milioni alla lotteria: «Sono un ragazzo fortunato»

Sopravvivere due volte al cancro, combattere, non perdersi d'animo e ... vincere alla lotteria. La favola, bellissima arriva dagli Stati Uniti e più precisamente dall'Oregon dove Stu MacDonald, questo il nome del fortunato protagonista, dopo aver lottato ripetutamente contro la malattia ha vinto più di quattro milioni e mezzo di dollari alla lotteria locale. È una storia che quasi non sembra vera, come ammesso dallo stesso fortunato vincitore: «Sono un ragazzo davvero fortunato. Sono sopravvissuto due volte al cancro ed eccomi qua: è incredibile».

Stu MacDonald says, “I am a very lucky guy." Oregon man beats cancer twice and then wins $4.6-million lottery jackpot. https://t.co/MCdhJacJV5 — NBC25 / FOX66 News (@nbc25fox66) September 16, 2019

La moglie Claudia gli augurava di prendere quello vincente ad ogni tentativo, ma lo scorso settembre l'ha dimenticato. Per fortuna, Stu ha acquistato comunque il ticket e ha vinto la bellezza di 4,6 milioni di dollari. Tuttavia, al netto delle tasse, ne porterà a casa "solo" 1,5.