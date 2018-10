Mamma 31enne malata terminale di cancro sposa il compagno prima di morire

La mamma di due bimbi - il più grande di circa 4 anni e la piccola di un anno e mezzo - ha scoperto di avere pochi mesi di vita. La prima diagnosi di cancro è arrivata lo scorso gennaio e da allora la situazione si sarebbe aggravata. I medici non le avrebbero dato speranze e così la donna, prima di morire, avrebbe deciso di compiere un gesto d'amore proprio per i suoi due figli.

Nadia Toffa: «Il cancro è tornato a marzo, ho subito più di un intervento»

La vicenda si svolge a Liverpool, nel Regno Unito. Come riporta il Mirror , Kaylea Callacher, questo il nome della mamma 31enne, avrebbe deciso di sposare il compagno e padre dei suoi figli, Mark McCole, con cui sta insieme da 13 anni. «In questo modo - ha spiegato - loro avranno anche il mio cognome e si ricorderanno di me. Continuerò a far parte della loro vita». In realtà la donna non pensava che il sogno del matrimonio potesse diventare realtà. Ma ha vinto la competizione Liverpool Echo's Win a Wedding, che metteva in palio proprio un matrimonio e così ha potuto realizzare l'ultimo desiderio.

Nonostante le speranze per la mamma-coraggio siano ridotte al lumicino, la sua famiglia ha comunque lanciato una raccolta fondi per tentare il tutto per tutto. «Gli specialisti - ha spiegato la sorella di Kaylea - ci hanno dato una possibilità, si tratta di un farmaco che proviene dall'America e che costa circa 9mila euro a seduta. Preverrebbe la crescita di tumori esistenti. Noi non possiamo rinunciare a mia sorella, abbiamo bisogno di aiuto».

Ultimo aggiornamento: 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA