Le ultime parole di Charlie, 5 anni, prima di morire di cancro: «Mamma, mi dispiace»

Ultimo aggiornamento: 14:18

Il piccolosi è spento nella notte fra venerdì e sabato, dopo una battaglia con il cancro lunga due anni. Ne danno notizia la mamma e il papà, attraverso la pagina Facebook "", che ha raccontato passo per passo la battaglia del bambino nato nel Lancashire e divenuto molto popolare in Inghilterra. Nelle ultime ore della sua vita - racconta Amber Schonfield, madre di Charlie - il bambino era inquieto, non riusciva a stare fermo e ripeteva: «Mamma mi dispiace per questo». Charlie, 5 anni, aspettava un trapianto di fegato, dopo aver lottato contro l'epatoblastoma, un raro tumore del sangue.Amber Schonfeld ha così comunicato la morte del piccolo Charlie sulla pagina Facebook da lei gestita: «Ieri sera alle 23:14 il mio migliore amico, il mio mondo, Charlie, ha esalato il suo ultimo respiro. Si è addormentato in pace, coccolato tra le mie braccia con le braccia di papà avvolte intorno a noi. I nostri cuori sono doloranti. Il mondo ha perso un ragazzino incredibile. Charlie, mi hai dato la possibilità di essere mamma. Sei stato non solo la nostra più grande ispirazione, ma sei stato fonte d'ispirazione per migliaia di persone in tutto il mondo. Mi hai mostrato cosa significa veramente amare, Charlie. Ora è tempo di volare, sono così orgogliosa di te. Hai combattuto così tanto. Piccolo mio, mi fa tanto male. Mi mancherai per sempre. Sogni d'oro, piccolo mio».