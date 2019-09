Russia, in fiamme camion con fuochi d'artificio a bordo: lo spettacolo pirotecnico involontario

Nel territorio di Chabarovsk, estremo oriente russo, un camion che trasportava fuochi d’artificio ha preso fuoco mentre era in marcia. Secondo gli utenti dei social media, l’incidente si sarebbe verificato al ventisettesimo kilometro dell’autostrada. Durante l’incendio del veicolo, i fuochi d’artificio sono stati innescati ed hanno cominciato ad esplodere, creando un bellissimo “spettacolo pirotecnico”. Per fortuna, non ci sono state persone rimaste ferite nell’incidente.

LEGGI ANCHE Costiera Amalfitana, Ravello: i fuochi d'artificio incendiano il borgo



Ultimo aggiornamento: 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA