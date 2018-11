In Camerun rapiti 79 bambini in una scuola da un gruppo armato di separatisti anglofoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Yaoundè (Camerun) - In Camerun si teme per la vita di 79 bambini, tutti alunni in una scuola nella regione camerunense anglofona. Sono stati rapiti da un gruppo armato di separatisti. Le notizie sono ancora frammentarie. Il rapimento è avvenuto domenica quando un commando armato ha preso d'assalto la scuola presbiteriana portando via oltre agli studenti, il preside dell'istituto, un autista e un docente. I ragazzini hanno un'età compresa tra gli 11 e i 17 anni. I rapitori non chiedono un riscatto, ma la chiusura della scuola. Successivamente è stato diramato un video in cui si vedono i rapiti rivelare il proprio nome e cognome e il nome del padre.In Camerun, ex colonia francese dell'Africa occidentale, è in atto una guerra intestina dal 2016, da quando cioè le due principali regioni di lingua inglese, quella nord-occidentale e quella sud-occidentale, hanno annunciato la volontà di separarsi dal resto del Paese, per costituire una nuova nazione. In particolare, quella del nord-ovest è una regione ad alto rischio, sia per le incursioni del gruppo islamista Boko Haram sia per il conflitto che contrappone il governo di Yaoundè ai gruppi secessionisti radicati nelle regioni anglofone.Il Camerun anglofono, situato nell’ovest del Paese al confine con la Nigeria, reclama la sua indipendenza. Le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest, popolate dal 20 per cento dei 23 milioni di camerunesi, vivono sotto coprifuoco. I mezzi privati possono viaggiare solo durante il giorno, mentre le moto sono state bandite dalle strade di alcuni distretti giorno e notte.