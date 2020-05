California, surfista viola il lockdown e muore attaccato da uno squalo bianco

La spiaggia di Santa Cruz in California era chiusa per via del lockdown imposto dal coronavirus. Ma lui, Ben Kelly, 26 anni e famosissimo in zona, sabato si è tuffato comunque con la sua tavola da surf. E ha incontrato uno squalo bianco che lo ha ucciso.

La polizia ha localizzato l'attacco a Sand Dollar Beach. «Please avoid area and water», scrivono gli inquirenti. Cioè: vi preghiamo di evitare l'area e i bagni.



Ancora non è chiara la dinamica dell'attacco, ma sembra che lo squalo bianco, abbia afferrato il surfista. Recuperato dai soccorritori, è deceduto poco dopo. Lascia una moglie giovanissima. Ecco il suo ultimo post da Santa Cruz.





