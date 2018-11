Inferno California, 50 morti: è l'incendio peggiore della storia dello Stato

Gli incendi che attanagliano la California continuano a mietere vittime. È salito a quota 50 il bilancio delle vittime degli incendi che stanno devastando la California: lo riporta il quotidiano Guardian. Per ora si contano 48 morti provocati dall'incendio ribattezzato Camp fire, nel nord dello Stato, e due causati dal Woolsey Fire, più a sud, nella contea di Los Angeles.

Non si spengono neppure le polemiche, con alcune star che attaccano il presidente Donald Trump per aver messo sotto accusa le politiche ambientali delle autorità locali, ignorando i cambiamenti climatici. Il bollettino potrebbe aggravarsi: ci sono ancora quasi 300 dispersi nella zona settentrionale. Gli sfollati invece sono già oltre 50 mila. Le case distrutte ammontano a 6400, cui si aggiungono altri 435 abitazione al sud, tra cui le ville di molti vip, in particolare a Malibù, che rimane sotto l'ordine di evacuazione.



