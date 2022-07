Lunedì 18 Luglio 2022, 14:47

Il grande caldo di questa estate non sta interessando solo l’Italia. Un po’ ovunque si registrano temperature davvero preoccupanti e i danni si stanno facendo sentire a più livelli. In Cina, ad esempio, si stanno sciogliendo edifici e deformando strade. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

