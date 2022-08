Caldo, le ondate di afa saranno normali in Europa entro il 2035: lo studio inglese sul clima

Il caldo feroce di questa estate? Sarà normale entro il 2035. L'analisi del Met Office Hadley Centre del Regno Unito, commissionata dal Climate Crisis Advisory Group (CCAG) del Paese, ha esaminato la rapidità con cui le temperature stanno cambiando in tutta Europa utilizzando i dati storici delle temperature medie estive dal 1850 e confrontandoli con le previsioni dei modelli. In una prospettiva a più lungo termine, l'analisi ha rilevato che entro il 2100 l'estate media in Europa centrale sarà più calda di oltre 4 gradi Celsius (7,2 gradi Fahrenheit) rispetto all'era preindustriale. Gli scienziati affermano che tutte le ondate di calore portano le impronte del cambiamento del clima indotto dall'uomo, causato principalmente dalla combustione di combustibili fossili.

The data, commissoned by @ClimateCrisisAG, is an urgent reminder of the need for countries to go well beyond their nationally determined contributions so far pledged under the Paris Agreement, which aims to limit global warming to under 1.5°C. pic.twitter.com/AJwVRJw5dQ

— Climate Crisis Advisory Group (@ClimateCrisisAG) August 25, 2022