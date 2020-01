Aereo ucraino caduto a Teheran. Kiev: «Non escludiamo il missile»

Non un'avaria, ma un missile oppure una bomba: le autorità ucraine non escludono che la caduta ieri del Boeing bimotore dell'Ukrainian International Airlines subito dopo il decollo dall'aeroporto internazionale di Teheran, che ha provocato 176 morti, possa essere stata causata dall'impatto con un missile antiaereo, da una collisione di altro tipo o che sia frutto di un atto di «terrorismo». Lo riporta la Cnn.

Il Boeing 737-800 dell'Ukraine International Airlines, volo PS 752, era decollato ieri prima dell'alba dallo scalo della capitale ma una volta giunto a 2.400 metri di quota ha iniziato un'ampia virata a destra cose se volesse tornare indietro. Filmati mostrano, nel buio della notte, un velivolo in fiamme (incendio a bordo o più facilmente di un motore?) prima dell'esplosione a terra, devastante perché i serbatoi di carburante erano ancora pieni. Nessuno scampo per 167 passeggeri e i 9 membri dell’equipaggio. Le vittime sono 82 iraniani, 63 canadesi, 11 ucraini, 10 svedesi, 4 afghani, 3 tedeschi, 3 inglesi e il Canada, che non ha una rappresentanza diplomatica a Teheran, ha chiesto aiuto all'Italia che ha naturalmente accettato.



Da quel che risulta, ma non c'è conferma, il piloti non avrebbero lanciato il mayday, circostanza assai strana perché anche con un motore in fiamme il tempo potrebbe esserci stato per contattare la torre.

L'Ente per l'Aviazione civile riporta «testimonianze» secondo cui «è stato visto a bordo dell'aereo un incendio, che è cresciuto di intensità» e precisa di aver ascoltato i racconti sia di persone a terra che di passeggeri di un secondo aereo che era in volo al momento della tragedia.

Che si tratti di un'avaria (a un aereo con appena tre anni?) o di un errore umano oppure di un missile (lanciato per errore dai pasdaran?) o di una bomba nascosta a bordo cambia non solo gli scenari geopolitici della tragedia, ma influenza la pesante questione dei risarcimenti. Le autorità iraniane hanno subito fatto sapere che non invieranno alla Boeing le scatole nere.

Intanto il team di esperti ucraini che indaga sul disastro ha incontrato oggi a Teheran le autorità dell'aviazione civile iraniana, che continuano a ritenere che il velivolo sia precipitato a seguito di un problema tecnico. La Repubblica islamica ha invitato a partecipare all'inchiesta anche il Canada e la Svezia, che nella tragedia hanno avuto rispettivamente 63 e 10 morti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che stabilire le cause dello schianto del volo PS 752 dell'Ukraine International Airlines all'aeroporto di Teheran è «una priorità». Lo rende noto l'amministrazione presidenziale ucraina in una nota. «Scopriremo la verità svolgendo un'indagine dettagliata e indipendente conforme al diritto internazionale», recita la nota. Zelensky ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, tra cui 11 cittadini ucraini, nonché cittadini di Iran, Canada, Svezia, Afghanistan e Regno Unito. Lo riporta Interfax.

Secondo Zelensky, l'indagine sarà condotta dalla commissione istituita dalla Civil Aviation Organization iraniana e coinvolgerà 45 specialisti ucraini, tra cui rappresentanti del servizio dell'aviazione statale, dell'Ufficio nazionale per le indagini sugli incidenti aerei in Ucraina e dell'Ukraine International Airlines. Se necessario, l'inchiesta potrà coinvolgere rappresentanti del Consiglio di sicurezza e di difesa nazionale, dei servizi di sicurezza, del servizio di emergenza statale, del ministero della Difesa, del ministero degli Affari esteri, del ministero degli Interni e di altre agenzie, che già sono a Teheran. «Questi sono i migliori specialisti del nostro Paese, hanno una colossale esperienza. Identificheranno e rimpatrieranno gli ucraini deceduti. Ci aspettiamo che tutti loro siano coinvolti nelle attività della commissione, comprese le informazioni di decodifica dai registratori di dati di volo», ha detto Zelensky, che ha anche detto che avrà una conversazione telefonica con il presidente iraniano, al fine di rafforzare la cooperazione nella ricerca della verità, e ha esortato la comunità internazionale, incluso il Canada, ad aiutare a sondare le circostanze dello schianto del Boeing 737 ucraino.

