Cadavere spunta nella villa abbandonata da 30 anni a Parigi, si indaga per omicidio

Durante i lavori di restauro nella villa abbandonata spunta un cadavere. La storia che sembra uscita da un film horror è successa davvero a Parigi, nel corso del restauro di una villa da 35 milioni di euro in una zona prestigiosa: nel seminterrato è spuntato un corpo in decomposizione, come riportano i siti francesi.

La villa si trova in rue Oudinot, quartiere prestigioso della capitale francese, ed era vuota da oltre 30 anni. Ora ha un nuovo acquirente che ha sborsato ben 35 milioni di euro per aggiudicarsela, peccato che durante i lavori sia spuntata la macabra sorpresa sotto un mucchio di assi e macerie in una cantina. La polizia ha aperto un'indagine per omicidio: il corpo infatti, che sarebbe morto almeno 30 anni fa, aveva ossa rotte e tracce di taglio. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un senza fissa dimora: in tasca aveva infatti i documenti, che hanno permesso di informare i figli. Il nuovo proprietario della villa, intanto, non ha commentato.

