Cadavere precipitato dall'aereo ha sfiorato un passante

La storia ha suscitato scalpore in tutto il mondo. Emozioni e reazioni diverse, legate soprattutto allo sgomento.Parliamo della vicenda rivelata ieri da Scotland Yard di un clandestino imbarcatosi di nascosto nel vano carrello di un aereo passeggeri della Kenya Airlines, in volo fra Nairobi e Heathrow, e precipitato durante la fase di atterraggio in un giardino di Londra dove il cadavere è stato infine ritrovato. I tabloid sono in particolare prodighi di dettagli impressionanti - talora splatter - sull'accaduto. Con spazio al racconto di testimoni che si sono visti piovere dal cielo lo sventurato protagonista di questa nuova tragedia dell'immigrazione.

Cadavere piomba in giardino: «È caduto da un aereo»

Si scopre così che l'ìmpatto è avvenuto in un giardino condominiale del quartiere residenziale di Clapham nel primo pomeriggio di domenica, a pochi metri di distanza da un uomo che in quel momento stava prendendo il sole. Un inquilino ha riferito di aver sentito un rumore sordo e di essere corso fuori, dove ha visto i resti della vittima, con «schizzi di sangue sul muro» di cinta, e di aver trovato il vicino scampato di un soffio «in preda allo shock». Non si tratta del resto del primo episodio del genere registrato dalle autorità dell'aviazione civile nel mondo. Solo nel Regno Unito almeno altri due casi si sono verificati negli ultimi sette anni

Ultimo aggiornamento: 12:47

