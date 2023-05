Cacciatorpediniere italiano Caio Duilio (tra le navi da guerra più moderne d'Europa) è in Polonia: difenderà le coste per 6 mesi

Il cacciatorpediniere italiano Caio Duilio è arrivato a Gdynia, in Polonia. E resterà lì circa sei mesi a difesa della costa polacca e delle infrastrutture più critiche. La strategia è frutto di alcuni accordi tra Italia e Polonia ratificati nel corso dell'ultimo bilaterale a Roma tra il vicepremier e ministro della Difesa di Varsavia, Mariusz Błaszczak, e Crosetto. La nave Caio Duilio è una delle navi più moderne d'Europa, con un imponente armamento antiaereo e antimissile. Il capo della Difesa polacca ha detto: «La presenza della nave italiana è il risultato dei miei colloqui con Guido Crosetto, ministro della Difesa italiano. Gli italiani rafforzeranno la nostra difesa antiaerea per almeno sei mesi». Dell’arrivo della nave italiana ha parlato su Twitter anche il capo dell’ufficio per la sicurezza nazionale, Jacek Siewiera. «Diverse ore dopo che il presidente Andrzej Duda ha firmato la decisione, il cacciatorpediniere missilistico italiano ITS Caio Duilio entra nel porto di Gdynia. È una delle navi più moderne d’Europa: 48 lanciamissili e capacità radar che raggiungono centinaia di chilometri», ha scritto. L’Italia si unisce quindi ai suoi alleati – Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania – che lavorano insieme per difendere lo spazio aereo della Polonia.

L'arrivo del cacciatorpediniere in Polonia

La nave, dopo aver sostato anche in Germania, si è fermata al porto navale di Gdynia sabato mattina. Il cacciatorpediniere è lungo 153 metri e largo 20,3 metri. La nave è armata con un sistema missilistico PAAMS con 48 lanciatori verticali per missili antiaerei Aster 15/Aster 30 ed è dotata di otto lanciamissili anti-nave Otomat, cannoni da 25 e 76 mm e lanciasiluri. La Caio Duilio raggiunge una velocità di 29 nodi (circa 54 km/h). Ha una pista di atterraggio e un hangar per elicotteri. L'equipaggio dell'unità è composto da 230 persone. La nave è entrata in servizio presso la Marina Militare Italiana il 22 settembre 2011 e prende il nome dal comandante romano protagonista della prima guerra punica.

Kilkadziesiąt godzin po podpisaniu przez Prezydenta @AndrzejDuda postanowienia, do portu w Gdyni wchodzi włoski niszczyciel rakietowy ITS Caio Duilio. To jeden z najnowocześniejszych okrętów w Europie: 48 wyrzutni rakiet i zdolności radiolokacyjne sięgające setek kilometrów.… pic.twitter.com/kfhDFw4XKi — Jacek Siewiera (@JacekSiewiera) May 20, 2023

L'incontro a Roma tra Italia e Polonia

Błaszczak è stato mercoledì a Roma, dove ha incontrato il ministro della Difesa Guido Crosetto. Gli argomenti dei colloqui bilaterali includevano le relazioni militari, compresa la modernizzazione dell'esercito polacco e l'attuale situazione della sicurezza nel contesto del conflitto in corso in Ucraina e questioni di ulteriore assistenza a questo paese. «Sono molto contento della decisione degli italiani, ovvero che presto arriverà in Polonia un cacciatorpediniere missilistico italiano con un potente armamento antiaereo e antimissile, che rafforzerà la difesa antiaerea e antimissile del polacco costa. Tra pochi giorni sarà in Polonia», aveva detto Błaszczak.

E così è stato.