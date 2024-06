Caccia Su-57 distrutto dagli ucraini in territorio russo: è la prima volta dall'inizio della guerra

La direzione dell'intelligence ucraina ha dichiarato che uno dei suoi droni ha gravemente danneggiato, se non distrutto, un caccia stealth Sukhoi Su-57 dell'aeronautica russa all'aeroporto di Akhtubinsk, nella Russia meridionale, a 365 miglia dal confine tra Russia e Ucraina.

Se vero, sarebbe un colpo sorprendente per il potere aereo russo. L'aeronautica russa ha acquisito solo una ventina di esemplari del bimotore supersonico Su-57, la risposta della Russia al caccia stealth Lockheed Martin F-22 americano.

For the first time, Ukrainian drones appear to have scored a hit on a parked Russian Air Force Su-57 Felon.



Satellite images released by the GUR show signs of damage around the Russian fighter at Akhtubinsk airfield in Astrakhan Oblast yesterday. pic.twitter.com/apPJGZeKno

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 9, 2024