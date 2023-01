Caccia russo identifica e scorta aereo tedesco su confine, tensione sul Mar Baltico

Il Centro di controllo della difesa nazionale russo ha denunciato che uno dei suoi caccia ha individuato un aereo spia delle forze armate tedesche in corrispondenza delle acque del Mar Baltico, vicino al confine russo.

Caccia russo "scorta" aereo sul confine

Dopo aver rilevato che l'aereo tedesco «si stava avvicinando al confine di della Federazione Russa», si è deciso di inviare un caccia Su-27 della Flotta del Mar Baltico sia per identificare l'aereo "nemico" sia per prevenire una violazione al confine. Il caccia russo ha identificato il suo obiettivo come un aereo da pattuglia Orion P3-C delle forze tedesche e lo ha scortato sul Mar Baltico, riporta dall'agenzia di stampa Tss. «Il volo del caccia russo è stato effettuato in stretta conformità con le norme internazionali per l'impiego dello spazio aereo su acque neutrali», ha sottolineato il Centro di controllo della difesa.