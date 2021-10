Taiwan, continuano le incursioni dei caccia cinesi: in quattro giorni 56 raid

In quattro giorni da venerdì a oggi sono 56 i caccia da guerra inviati dalla Cina sui cieli di Taiwan. I veivoli della People liberation army hanno sorvolato sopra il conteso territorio asiatico violando la cosiddetta zona di difesa aerea del piccolo Stato insulare. Venerdì scorso, 1° ottobre, Festa della Repubblica popolare, erano stati 38 gli aerei caccia avvistati. Altri 18 sono stati individuati due giorni fa, sabato. Un totale quindi di quasi 60 aerei militari, un numero tale da far temere il peggio nelle relazioni sullo Stretto dopo l'adesione di Taipei al trattato di libero scambio (CpTpp) al quale aveva appena aderito la Cina.

Il CpTpp è il patto commerciale siglato nel 2018 da Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam, nato sulle ceneri del Trans-Pacific Partnership (Tpp) voluto da Barack Obama, ma che fu disertato dal successore, Donald Trump.

Una delle causa dell'inasprimento del clima internazionale potrebbe essere l’alleanza militare anti-Cina Australia-Regno Unito-Stati Uniti Aukus stretta sulla produzione di sottomarini nucleari a Canberra.

La seconda incursione è avvenuta in due ondate: Taipei ha parlato di «almeno 20 aerei durante il giorno, seguiti da altri 19 nella notte, in prevalenza caccia J-16 e Su-30».

L'attacco complessivamente sarebbe la più pesante registrata nello spazio aereo di Taiwan da quando la Difesa taiwanese ha iniziato a monitorare gli sconfinamenti.

