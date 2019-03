Bus dirottato a Milano, Trump jr fa ironia: «Perché non accogliere persone come lui?»

«Perché un Paese non dovrebbe volere più gente perbene come questa!?!»: così Donald Trump junior, il primogenito del presidente americano, ironizza su quanto accaduto a San Donato Milanese dove un autista di origini senegalesi ha sequestrato un autobus pieno di ragazzini. Trump junior ritwitta quindi il post di un giornalista americano che dà notizia della vicenda del dirottamento.

I can’t imagine why a country wouldn’t want more fine people just like this!?! https://t.co/FEiYGP5s8M

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 20 marzo 2019