Bus contro asilo nido in Canada: morti due bambini

Due bambini sono morti e altri sei sono stati ricoverati in ospedale per le gravi ferite riportate dopo che un autobus urbano si è schiantato contro un asilo nido a nord di Montreal, in Canada. Lo rende noto la polizia del Quebec spiegando che l'autista, 51 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio e guida pericolosa.

«Il mio cuore è con la gente di Laval oggi. Nessuna parola può togliere il dolore e la paura che provano genitori, figli e lavoratori, ma noi siamo qui per voi. Un pensiero a tutti coloro che sono stati colpiti da questo insondabile e tragico evento». Così il primo ministro canadese Trudeau ha parlato su Twitter della morte dei due bambini e del ferimento di altri sei dopo che un bus si è schiantato contro un asilo nido a nord di Montreal.