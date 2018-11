Un bus gli rovina l'auto e fugge, una scolara di 11 anni gli lascia un biglietto: «Ecco il colpevole»

Un uomo ha twittato i suoi ringraziamenti a una giovane studente per averlo salvato migliaia di dollari di conto del carrozziere. L'alunna, inizialmente anonima, ha visto un bus colpire un'auto drurante una manovra, ma l'autista invece di fermarsi se n'è andato via. La ragazzina, però, ha annotato in un biglietto tutto ciò che aveva visto e lo ha lasciato sul cofano dell'auto, completo di un utile disegno del bus.



Andrew Sipowicz, allenatore di baseball di Orchard Park, New York, e proprietario dell'auto danneggiata, ha postato su Twitter la nota dettagliata lasciata dall'alunna per ringraziarla.

Un grande grazie all'anonimo studente - ha scritto l'allenatore - per avermi salvato un paio di migliaia di dollari di carrozziere

è diventato rapidamente virale, accumulando un milione di mi piace e retweet. In seguito Sipowicz, ha aggiornato i suoi follower per spiegare che aveva identificato il suo salvatore, o meglio salvatrice: una ragazzina di 11 anni.



Secondo la Cnn , la compagnia di autobus, First Student, ha confermato che i rappresentanti si sono incontrati con Sipowicz per avviare il processo di assicurazione:

opriremo l'intero costo della riparazione per il suo veicolo e garantiremo un'auto sostitutiva finchè la sua è in officina

.

