Autobus si ribalta in un canale in Egitto: 19 morti e sei feriti

Un autobus è caduto nel canale Al-Riyah Al-Tawfiqi, nel Governatorato di Dakahlia, in Egitto. Nell'incidente sono morte 19 persone e altre sei sono rimaste ferite. Il bus era carico di passeggeri ed è caduto a Mansoura, 120 chilometri a nord-est del Cairo. I media egiziani hanno riferito che l'incidente è stato causato da un malfunzionamento del volante, senza approfondire.

#Egypt : 18 people have died & 16 others injured after bus fell into canal #الدقهلية #مصر pic.twitter.com/8aLvH8XBwf

— sebastian usher (@sebusher) November 12, 2022