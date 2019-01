Burkina Faso, mamma amica italiano scomparso: «In passato un volontario fu sequestrato dalla polizia»

Luca Tacchetto ed Edith Blais, di cui si sono perse le tracce in Burkina Faso dal 15 dicembre scorso, potrebbero aver avuto qualche problema con il visto. Almeno questa è la spiegazione a cui si appiglia la madre della giovane canadese, che viaggiava con l'italiano, architetto 30enne, figlio dell'ex sindaco di Vigonza, nel padovano.

«So che avevano avuto delle difficoltà a ottenere il visto per entrare nel Paese. Hanno avuto un problema di visti? Mi aggrappo un pò a questa spiegazione...», dice al giornale canadese Le Soleil Jocelyne Bergeron.

Che poi racconta: «Ho parlato con l'uomo che li doveva accogliere in Togo. Mi ha raccontato che in passato uno dei volontari era stato fermato e sequestrato dalla polizia del Burkina Faso, senza alcun contatto con il mondo esterno. Come si fa a verificare questa informazione?».



La madre di Edith rivela poi di aver saputo il 29 dicembre che la figlia era scomparsa, «ma non si sa se ha attraversato la frontiera». «Non dovrebbe essere così difficile da verificare», sostiene la donna, che non nasconde il suo disappunto per la lentezza con cui si starebbe muovendo il governo canadese.

