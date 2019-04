Burkina Faso, attacco a una chiesa durante la messa: sei morti, ucciso anche il prete

Sangue in Burkina Faso, dove almeno sei fedeli sono morti in un attacco sferrato ieri a una chiesa. Tra le vittime c'è anche un prete, riferiscono fonti di sicurezza citate dai media internazionali.

Il prelato è stato colpito mentre recitava una messa solenne. Si chiamava Pierre Ouedraogo, pastore protestante. L'attacco è avvenuto in una chiesa a Silgadji, nella provincia di Soum. Lo riferisce la Bbc. Oltre al religioso sono stati uccisi i due figli e tre fedeli. Gli assalitori sono arrivati a bordo di moto e sarebbero poi fuggiti verso il Mali.



Solo venerdì pomeriggio sei persone, tra cui cinque insegnanti burkinabè era stati uccisi da una decina di presunti jihadisti a Maytagou, nella regione centro-orientale dl Koulpelogo, aveva riferito il sito di Rfi. Il Burkina Faso, ex-Alto Volta, come noto dal 2015 é alle prese con attacchi degli Ansaroul Islam, del Gruppo di sostegno all'islam e ai musulmani (Gsim, alleato di al-Qaida) e di altre formazioni jihadiste minori.



La minaccia estremista si é spostata dalla regione settentrionale del Sahel, patria del predicatore radicalizzato Ibrahim Malam Dicko, a quella orientale al confine col Niger. Uno stato di emergenza é stato imposto in circa la metà del Paese, uno dei più poveri al mondo e confinante anche col Mali, anch'esso alle prese con il terrorismo jihadista.

Ultimo aggiornamento: 12:52

