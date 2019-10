Buco dell'ozono ai minimi storici ma non è una buona notizia. Gli scienziati: «Troppo caldo»

Buco dell'ozono ai minimi storici, ma non è una buona notizia: «Estensione minimo colpa del riscladamento climatico». Per gli scienziati, dunque, è colpa del troppo caldo. Sull'Antartide il buco dell'ozono ha raggiunto l'estensione minima dall'epoca della sua scoperta, nel 1982: ora è 10 milioni di chilometri quadrati, rispetto ai 16 milioni di chilometri quadrati misurati l'8 settembre. A indicare il record sono i dati di Nasa ed Ente americano per le ricerche su atmosfera e oceani (Noaa).

Per gli esperti è una buona notizia solo a metà, perché è un segno del riscaldamento climatico: le temperature più alte riducono le reazioni fra ozono e i composti che lo distruggono, cioè cloro e bromo.

Il buco dell'ozono sull'Antartide si forma durante il tardo inverno dell'emisfero australe. Secondo le misurazioni degli scienziati, ha raggiunto la sua massima estensione di 6,3 milioni di miglia quadrate (16,4 milioni di chilometri quadrati) l'8 settembre e poi si è ridotto a meno di 3,9 milioni di miglia quadrate (10 milioni di chilometri quadrati) durante il resto di settembre e ottobre.

Nel corso degli anni - fanno sapere Noaa e Nasa - con condizioni meteorologiche normali, il buco dell'ozono in genere cresce fino a un massimo di circa 8 milioni di miglia quadrate. Questa è la terza volta in 40 anni che i sistemi meteorologici hanno causato temperature calde che limitano l'esaurimento dell'ozono. Modelli meteorologici simili nella stratosfera sopra l'Antartide, nel settembre 1988 e nel 2002, hanno prodotto buchi dell'ozono atipicamente piccoli.

Le due agenzie, precisano però, che «non esiste alcuna relazione identificata tra questi modelli meteorologici e i cambiamenti climatici». «È un'ottima notizia per l'ozono nell'emisfero australe ma è importante riconoscere che ciò che stiamo vedendo quest'anno è dovuto alle temperature stratosferiche più calde - afferma Paul Newman, scienziato per le Scienze della Terra presso il Goddard Space Flight Center della Nasa -. Non è un segnale che l'ozono atmosferico sia improvvisamente sulla buona strada per il recupero». A partire dal 16 ottobre, il buco dell'ozono sopra l'Antartide è rimasto piccolo ma stabile e si prevede che si dissiperà gradualmente nelle prossime settimane.

