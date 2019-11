Bruxelles, atterraggio d'emergenza per volo diretto a Roma: «Sostanza sospetta nell'aria»

Atterraggio d'emergenza «precauzionale» stamattina per un aereo della Brussels Airlines diretto a Roma. Secondo quanto ricostruito dalla portavoce della Brussels, Wencke Lemmens, poco dopo il decollo da Bruxelles-Zaventem l'aeromobile è stato fatto atterrare di nuovo, in applicazione ad un protocollo di sicurezza, a causa di «un'impercettibile sostanza nell'aria dell'apparecchio, che si è diffusa dal retro dell'aeromobile», a bordo del quale viaggiavano 97 passeggeri.

Ad attendere l'aereo c'erano i Vigili del Fuoco che hanno subito condotto un sopralluogo a bordo dell'apparecchio e «stanno indagando l'identità della sostanza». Alcuni passeggeri si sono sottoposti ad un controllo medico, ma non non sono stati riscontrati danni alla salute. I passeggeri sono poi ripartiti per Roma a bordo di un secondo aereo.

