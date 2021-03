Usa, Bridgeston offre 100 dollari a dipendente come incentivo alla vaccinazione

La Bridgestone, sulla scia di altre aziende americane, offrirà ai suoi 33.000 dipendenti statunitensi un incentivo di 100 dollari per vaccinarsi contro il Covid-19. Secondo quanto riportato in una nota, l'azienda di pneumatici starebbe già pensando a programmi simili per i dipendenti delle filiali in Canada e America Latina.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Vaccini, l'Alaska è il primo stato negli Usa a iniettare... IL TEMA Vaccinarsi con una dose? Effetti positivi nel breve periodo, poi... ECONOMIA Vaccini, accordo Commissione-Pfizer/BioNTech per 4 milioni di dosi in... LA POLEMICA Vaccini Covid, i medici: «Non assumere tachipirina prima di... PRIMO GIORNO DI VACCINAZIONE PER IL COVID-19 DEGLI ANZIANI DI PERUGIA Covid, le prime vaccinazioni degli over 80 perugini

Vaccini, l'Alaska è il primo stato negli Usa a iniettare dosi a chiunque abbia più di 16 anni

La Bridgestone, ha la sua sede centrale a Nashville, in Tennessee, ma ha dipendenti sparsi in tutti gli Stati Uniti in strutture di produzione di pneumatici, centri di ricerca e sviluppo e ben 2.200 centri di assistenza per pneumatici e automobili dell'azienda.

Bridgestone will offer its U.S. employees $100 payments to get vaccinated against COVID-19.https://t.co/afpZaxdyBC — NewsNation Now (@NewsNationNow) March 10, 2021

Il colosso americano ha spiegato che l'incentivo avrebbe la funzione di rendere più facile la vaccinazione per i dipendenti, senza nessun obbligo, imposto dell'azienda, di sottoporsi all'iniezione. «Bridgestone sta fornendo il pagamento di sostegno di $100 per rimuovere le difficoltà dei dipendenti che scelgono di ottenere il vaccino, come l'assenza del lavoro, l'assistenza all'infanzia, i costi di trasporto o altri potenziali ostacoli», si legge nel documento.

Usa, i vaccinati possono vedersi al chiuso senza mascherina: «Passo per uscire dalla pandemia»

Negli Stati Uniti già altre grandi aziende tra cui Goodlettsville e Dollar General hanno annunciato programmi simili. Quest'ultima, grande catena di negozi, ha dichiarato a gennaio che avrebbe dato ai suoi 157.000 dipendenti l'equivalente di quattro ore di paga se avessero ricevuto il vaccino.

Ultimo aggiornamento: 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA