Brexit, visti lavorativi limitati a un anno per i cittadini Ue

Andare a lavorare in Inghilterra, magari come commesso o lavapiatti, dopo lasarà più difficile: ilinfatti ha deciso di limitare a un anno itemporanei. Per i lavoratori altamente specializzati, che dimostreranno un salario garantito di minimo 30mila sterline all'anno, la durata del visto sarà invece di 5 anni.LEGGI ANCHEQueste le restrizioni per gli ingressi da parte di cittadini dell'Ue dopo la Brexit, stando alle indicazioni contenute nel libro bianco sull'immigrazione post-Brexit che il governo britannico si appresta a presentare il segretario agli Interni Sajid Javid. Lo riferiscono i media britannici.