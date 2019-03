Brexit, bocciato emendamento pro referendum bis. Trump: «May non mi ha ascoltato»

Non ci sarà un nuovo referendum sulla Brexit: bocciatura alla Camera dei Comuni britannica per l'ipotesi di un referendum bis. Non è stato approvato infatti un emendamento trasversale presentato per collegare la richiesta di un rinvio dell'uscita dall'Ue proposta in una mozione destinata ad andare al voto più tardi alla convocazione di una nuova consultazione referendaria («Peoplès Vote») dopo quella del 2016. L'emendamento ha avuto appena 85 voti a favore e 334 contrari. Ha pesato l'astensione del Labour.

Brexit, Regno Unito verso il rinvio: escluso il no deal

«Ho esposto al primo ministro» Theresa May «le mie idee su come negoziare, lei non ha ascoltato. Ma le trattative avrebbero potuto essere condotte in maniera diversa». Donald Trump risponde così alle domande sulla Brexit poste dai cronisti, accolti nello Studio Ovale, in occasione dell'incontro con il premier irlandese Leo Varadkar. «Non farò commenti sulla Brexit, è una questione complessa che sta lacerando un paese. Anzi, sta lacerando molti paesi. È un peccato che debba andare così», esordisce Trump, che poi però non si sottrae alle domande. «Non è che io fossi un sostenitore della Brexit. Io ho detto che si sarebbe verificata e avevo ragione, mentre la gente rideva. La gente era sorpresa dalla mia previsione, il presidente Obama aveva predetto il contrario. Sono sorpreso da quanto siano andate male le cose dal punto di vista delle trattative», dice ancora Trump.



