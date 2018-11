Brexit, ok dei 27 Paesi della Ue al divorzio con Londra. Juncker: «Un giorno triste»

«I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'Accordo di divorzio» dal Regno Unito «e alla Dichiarazione politica congiunta» sulle relazioni future. Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter annuncia l'accordo di divorzio tra la Ue e la Gran Bretagna.

«È un giorno triste, non è un momento di gioia, ma una tragedia, perché un grande Paese lascia l'Unione europea. Ma abbiamo trovato un accordo con la Gran Bretagna, che è il migliore possibile», ha commentato il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, a margine del vertice straordinario europeo per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. «Voterò a favore di questo accordo, perché è il migliore possibile per la Gran Bretagna. Credo che il Parlamento britannico ratificherà questo accordo, sul quale l'Unione europea non cambierà la propria posizione», ha aggiunto.

