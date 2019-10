Brexit, sondaggi: Tory avanti sui Labour

Ultimo aggiornamento: 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le, indette per il 12 dicembre, potrebbero vedere ladel premier, avantiÈ quanto emerge dai sondaggi pubblicati dalla stampa inglese. In particolare, secondo il, realizzato per l'Evening Standard diretto dall'ex ministro Tory George Osborne,, in crescita dell'8% rispetto alle ultime elezioni e a, tallonati dai, che Ipsos premia più di chiunque ma dà comunque in calo dal 23 al 20%: chiudono il Brexit Party di Farage, anche lui in discesa al 7%, l'SNP al 5% e i Verdi al 3% (-1%).: ilè quello indicato dalche vede i