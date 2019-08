Brexit, la regina Elisabetta approva richiesta del premier di sospendere il Parlamento

La regina Elisabetta ha deciso di acconsentire alla richiesta del primo ministro Boris Johnson di sospendere il Parlamento. Lo ha reso noto in un comunicato ufficiale il Privy Council, ovvero l'organo dei consiglieri della Regina. «Viene ordinato oggi da Sua Maestà che il Parlamento venga sospeso in un giorno compreso fra non prima di lunedì 9 settembre fino a non oltre giovedì 12 settembre fino al 14 di ottobre».

