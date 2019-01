Brexit, pizzeria propone sconto del 25% per chi dimostra di voler restare nella Ue

Ultimo aggiornamento: 14:57

Ormai nel Regno Unito c’è chi le tenta tutte pur di spingere i sudditi di Sua Maestà a non abbandonare l’Unione Europea. C’è per esempio chi, come la pizzeria Apollo di Londra, propone uno sconto del 25% sulle pizze per tutti coloro i quali sono contrari alla Brexit. Ma come fare a dimostrare il proprio sentimento filo-europeo? Semplice. Basta presentarsi nel locale con la copia di una lettera o di una e-mail inviata a uno dei parlamentari locali dove si è chiesto di proporre un secondo referendum.Al quotidiano londinese Evening Standard i gestori hanno dichiarato come sia “importante prendere posizione sul problema che potrebbe essere molto dannoso per il settore della ristorazione e dell’ospitalità".La pizzeria si trova nel collegio elettorale di Hackney North e Stoke Newington, i cui cittadini per più del 78% hanno votato il 23 giugno 2016 per restare nell'Unione europea.La promozione sulle pizze finirà il prossimo 29 marzo o, sperano i gestori, quando sarà indetto il secondo quesito referendario.