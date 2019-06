Il Brexit Party non è più il primo partito: nei sondaggi Farage superato dai Liberal Democratici

Il Brexit Party, il partito fondato da Nigel Farage, non è più in testa ai consensi degli elettori britannici. Un nuovo sondaggio condotto da YouGov vede in testa, a sorpresa, i Liberal-Democratici, che peraltro avevano già avuto un ottimo risultato dalle urne il 26 maggio. Secondo la rilevazione realizzata nei giorni successivi al voto delle europee, i Lib-Dem otterrebbero in questo momento il 24%, contro il 22% del Brexit Party. In ripresa appare anche il Partito Conservatore, tornata a un 19% a parimerito con i Laburisti mentre i Verdi si fermerebbero all'8%.

Continua dunque l'onda che premia i liberali per la loro posizione netta e senza ambiguità contro la Brexit, l'opposto di Farage insomma. Ma non è la prima volta che i liberali britannici balzano in testa ai sondaggi. Era già successo nell'aprile del 2010, quando il partito era trainato dalla forza carismatica del leader di allora Nick Clegg, e lo stesso sito di YouGov nel commentare i dati sottolinea come nove anni fa quell'improvvisa fiammata di popolarità si spense in pochi giorni, a mano a mano che ci si avvicinò al voto reale, tanto da far riscivolare i Lib-Dem al terzo posto nella consultazione che si tenne a inizio maggio.

Inoltre - ricordano ancora gli analisti di YouGov, il consenso su base nazionale ottenuto dai Liberal Democratici fatica poi a tradursi in una concreta conquista di seggi, per effetto del sistema elettorale britannico che premia le formazioni i cui elettori sono molto concentrati in una parte del territorio penalizzando chi raccoglie consensi buoni su tutto il territorio nazionale ma non è forte in un'area specifica. Secondo la proiezione di YouGov, con questi dati i liberali pur essendo primo partito nel Regno Unito sarebbero soltanto terzi per numero di seggi a Westminster, con un numero di parlamentari non molto superiore a quello dell'SNP, il partito scozzese la cui percentuale di voti è bassissima ma ben concentrata nelle regioni del Nord.

