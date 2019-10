Brexit, Merkel a Johnson: accordo quasi impossibile. Labour: è scaricabarile

Un accordo con l'Ue sulla Brexit è «enormemente improbabile» sulla base del piano di Boris Johnson: lo avrebbe detto Angela Merkel al telefono allo stesso premier britannico, secondo una fonte anonima di Downing Street. Stando alla fonte citata da Bbc, Merkel avrebbe posto la condizione di lasciare l'Irlanda del Nord nell'unione doganale, inaccettabile per Londra. Il Labour ha tuttavia denunciato il leak, per bocca del ministro ombra Keir Starmer, come «un cinico tentativo di sabotare i negoziati» e di preparare lo scaricabarile.

La fonte britannica attribuisce alla cancelliera tedesca addirittura la minaccia di un «veto» contro l'uscita del Regno Unito dall'unione doganale, laddove la scelta di Londra dovesse coinvolgere Belfast poiché potrebbe essere considerata penalizzante per Dublino e incompatibile con gli accordi di pace irlandesi del Venerdì Santo. Questa ricostruzione - diffusa mentre il governo Johnson rendeva pubblico un rapporto aggiornato sull'intensificazione dei preparativi a un no deal - ha già scatenato l'ira della leader unionista nordirlandese del Dup, Arlene Foster, secondo cui l'atteggiamento imputato a Berlino sarebbe «al di là della pazzia». Le opposizioni bollano invece l'indiscrezione come un'operazione propagandistica per far apparire l'idea d'una permanenza del Regno nell'unione doganale - invocata anche dai laburisti per un'ipotetica Brexit soft - un diktat tedesco. E la first minister indipendentista scozzese Nicola Sturgeon rincara: «Il tentativo del governo di scaricare il fiasco della Brexit su altri, oggi la Merkel, è pateticamente trasparente».



