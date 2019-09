Brexit, la Regina firma la legge anti no-deal. Lo Speaker della Camera annuncia le dimissioni

La regina Elisabetta ha firmato la legge anti-no deal sulla Brexit, il provvedimento varato a tempo di record dalla Camera dei Comuni, per impedire che il 31 ottobre il Regno Unito esca dalla Ue senza un accordo. La legge impone al premier Boris Johnson di chiedere, in assenza di un accordo con Bruxelles, una proroga della Brexit al 31 gennaio 2020.

La legge è stata promossa dal fronte contrario alla linea di Boris Johnson sulla Brexit e ha completato oggi il suo iter con la formalità della firma della Regina, il cosiddetto Royal Assent, dopo l'approvazione parlamentare dei giorni scorsi. Lo ha reso noto la Camera dei Lord. Il testo, che mira a imporre al primo ministro la richiesta di un rinvio dell'uscita del Regno Unito dall'Ue oltre il 31 ottobre in caso di mancato accordo con Bruxelles, è da ora in vigore.

Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha annunciato l'intenzione di rinunciare all'incarico in caso di elezioni anticipate e comunque di dimettersi al più tardi dopo la scadenza della Brexit il 31 ottobre. In uno statement all'aula, Bercow - che viene dai ranghi del Partito Conservatore, ma ha assunto un ruolo da battitore libero nella gestione del dibattito sulla Brexit - ha denunciato la linea seguita dal governo di Boris Johnson sulla sospensione del Parlamento come «distruttiva».

