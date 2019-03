Brexit, accordo May respinto: cosa succede ora? Ipotesi rinvio o "No deal"

La Brexit di Theresa May sprofonda nel caos, bocciata di nuovo dalla Camera dei Comuni britannica nonostante le intese dell'ultima ora con l'Ue sulle garanzie - «legalmente vincolanti» negli annunci, molto meno nei fatti - sullo spinoso nodo del confine irlandese. Ma cosa accade ora? Il 29 marzo scade il termine per la permanenza del Regno Unito nella Ue. Le ipotesi in campo sono sostanzialmente due: una Brexit senza accordo o un rinvio dell'uscita dall'Europa.

Theresa May ha escluso il ricorso a un nuovo referendum. Domani i parlamentari britannici voteranno di nuovo per dire sì o no a un «no deal», ovvero a una hard Brexit, senza alcun accordo con Bruxelles. Un'ipotesi limite che viene ritenuta poco probabile.

Giovedì Westminster voterà ancora, stavolta sull'ipotesi di un rinvio dell'uscita dalla Ue per un massimo di tre mesi entro i quali mettere a punto un nuovo accordo. Per un rinvio, però serve il via libera anche dei leader europei.



